Украинская певица Настя Каменских показала, как отдыхает в Мексике. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram.

На опубликованных в Instagram фото артистка позирует в джинсовой кофте-тунике и коротеньких шортах и шляпе.

В сети восхищены снимками Каменских.

"Красотка. Тебе очень идет мексиканский стиль", "Супер", "Красавица", "Джексонстайл", "Мексиканка", "Ноги - огонь", "Ого, как Настя похудела", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Настя Каменских похвасталась формами в бикини.