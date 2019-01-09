Похудевшая Настя Каменских восхитила сеть фото с отдыха [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских показала, как отдыхает в Мексике. Соответствующим снимком она поделилась на своей странице в Instagram.
На опубликованных в Instagram фото артистка позирует в джинсовой кофте-тунике и коротеньких шортах и шляпе.
В сети восхищены снимками Каменских.
"Красотка. Тебе очень идет мексиканский стиль", "Супер", "Красавица", "Джексонстайл", "Мексиканка", "Ноги - огонь", "Ого, как Настя похудела", - пишут в комментариях под фото.
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
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