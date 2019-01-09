По результатам опознания идентифицировано 2 тела, которые вчера были подняты спасателями у берегов Турции, где в понедельник затонуло грузовое судно с украинскими моряками на борту. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"По результатам опознания идентифицировано 2 тела, которые вчера были подняты спасателями, близкие погибших граждан Украины поставленны в известность", - написал дипломат.



По его словам, сейчас на месте трагедии продолжается спасательная операция.

Ранее стали известны имена погибших украинцев.