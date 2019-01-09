Крушение корабля у берегов Турции: найденные трупы опознали [ Редактировать ]
По результатам опознания идентифицировано 2 тела, которые вчера были подняты спасателями у берегов Турции, где в понедельник затонуло грузовое судно с украинскими моряками на борту. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Турции Андрей Сибига.
"По результатам опознания идентифицировано 2 тела, которые вчера были подняты спасателями, близкие погибших граждан Украины поставленны в известность", - написал дипломат.
По его словам, сейчас на месте трагедии продолжается спасательная операция.
Ранее стали известны имена погибших украинцев.
по теме
Крушение корабля в Турции: спасатели нашли тела еще двух человек
В ближайшее время власти проведут процедуру опознания, отметил посол Украины в Турции
ДТП в Харькове: эксперты назвали скорость машины Зайцевой
В суде рассмотрели результаты экспертизы, проведенной в Днепре по требованию адвоката одного из обвиняемых
В ДТП погиб сын украинского дипломата
Накануне Рождества в дорожной аварии погиб 11-летний сын украинского дипломата
Посол України в Туреччині оприлюднив список постраждалих моряків вантажного судна
Посол України в Туреччині Андрій Сибіга оприлюднив у своєму Twitter список постраждалих моряків, членів команди вантажного судна, яке затонуло біля турецького узбережжя. Також дипломат повідомив, що у лікарні, в місті Самсун, їх відвідали консул та представники української громади
Крушение корабля у берегов Турции: из воды извлекли тело погибшего украинца
Турецкие спасатели извлекли из воды тело украинского моряка,