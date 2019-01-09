Крупный город под Харьковом отказывается от центрального отопления [ Редактировать ]
В Купянске Харьковской области разработают стратегию децентрализации системы отопления города. Об этом сообщили в Купянском горсовете.
На первом этапе децентрализации предложено завершить работу по отключению абонентов от четырех наиболее нерентабельных котельных: по улицам Тополиная 4, ул. Красная, Центральная 100, ул. Первоя Сахарозаводская.
С 8 января начнут информировать жителей домов, которые планируется отключить от централизованного отопления, о порядке отключения.
Для обеспечения людей теплом в следующем году, предлагается установка в квартирах автономного газового или электроотопления.
Для незащищенных слоев населения городская власть планирует предусмотреть выделение единовременной материальной помощи из городского бюджета для частичного покрытия расходов на установку индивидуального отопления и ее выплаты.
Ранее мы писали о том, что коммуналку в Украине будут платить по-новому.
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