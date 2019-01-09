Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля оказал первую медицинскую помощь партнеру по команде во время матча с "Гранадой" (1:1), который состоялся 4 января.

Игрок андалусийцев Герман Санчес столкнулся с одноклубником Зозули Рэем Манаем. Как следствие, форвард "Альбасете" потерял сознание. Ему на помощь пришел Роман Зозуля, который оказал футболисту первую медицинскую помощь.

Во вторник, 8 января, форвард сборной Албании Манай, придя на тренировку, впервые увидел партнеров после того, что произошло. Прежде всего футболист обратился к Зозуле со словами: "Ты спас меня".

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