Роман Зозуля спас жизнь одноклубнику [ Редактировать ]
Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля оказал первую медицинскую помощь партнеру по команде во время матча с "Гранадой" (1:1), который состоялся 4 января.
Игрок андалусийцев Герман Санчес столкнулся с одноклубником Зозули Рэем Манаем. Как следствие, форвард "Альбасете" потерял сознание. Ему на помощь пришел Роман Зозуля, который оказал футболисту первую медицинскую помощь.
Во вторник, 8 января, форвард сборной Албании Манай, придя на тренировку, впервые увидел партнеров после того, что произошло. Прежде всего футболист обратился к Зозуле со словами: "Ты спас меня".
Ранее писали, о самых дорогих футболистах Украины.
по теме
Известный футболист оказался в центре скандала из-за фото с друзьями
Иньеста ответил на обвинения через своих представителей, подчеркнув, что не собирался никого оскорблять
Биатлон. Оберхоф: где и когда смотреть гонки этапа Кубка мира
С 10 по 13 января в немецком Оберхофе состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону
Биатлон. Оберхоф: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира
После небольшого перерыва великий биатлон возвращается на экраны
Диего Марадону срочно госпитализировали
Легендарного футболиста срочно госпитализировали в больницу
Самые дорогие футболисты Украины (рейтинг)
Самые дорогие украинские футболисты играют в чемпионате Англии