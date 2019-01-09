Во Львовской области от переохлаждения умер 61-летний мужчина. Инцидент произошел накануне в поселке Новоставцы, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгоcадминистрации в среду, 9 января.

"Около 10:50 в поселке Новоставцы Радеховского района в мелиоративном канале было обнаружено тело местного жителя 1957 года, без признаков насильственной смерти. По предварительной информации, вероятная причина гибели – переохлаждение", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

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