Мужчина упал в канал и замерз насмерть [ Редактировать ]
Во Львовской области от переохлаждения умер 61-летний мужчина. Инцидент произошел накануне в поселке Новоставцы, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгоcадминистрации в среду, 9 января.
"Около 10:50 в поселке Новоставцы Радеховского района в мелиоративном канале было обнаружено тело местного жителя 1957 года, без признаков насильственной смерти. По предварительной информации, вероятная причина гибели – переохлаждение", – говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Ранее сообщали, что в Москве замерз насмерть известный математик.
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