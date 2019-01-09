Скандальный супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу поделился снимком с дочерью Софией на своей странице в Instagram.

На фото он позировал с дочерью возле пакетов с покупками.

"Тяжелый день покупок", - лаконично прокомментировал публикацию Мурат.

Ранее мы писали о том, что к Ани Лорак прилетел муж.