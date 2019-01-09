Муж Ани Лорак "похитил" дочь (фото) [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Скандальный супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу поделился снимком с дочерью Софией на своей странице в Instagram.
На фото он позировал с дочерью возле пакетов с покупками.
"Тяжелый день покупок", - лаконично прокомментировал публикацию Мурат.
Ранее мы писали о том, что к Ани Лорак прилетел муж.
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