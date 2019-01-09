У Туреччині ідентифікували тіла загиблих українських моряків [ Редактировать ]
У Туреччині ідентифікували тіла двох українських моряків, які загинули внаслідок аварії судна два дні тому - про це сьогодні повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга.
Сімох українців, які постраждали внаслідок інциденту, завтра випишуть з лікарні.
Нагадаємо, 7 січня неподалік Туреччини внаслідок негоди затонуло торгове судно VOLGO-BALT 214. Загинули шестеро членів екіпажу, серед них - четверо українців.
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