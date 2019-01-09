Мінськ очолив рейтинг "ТОП-10" європейських міст, які варто відвідати 2019 року, за версією британського The Independent.

У липні, зазначає видання, у білоруській столиці відбудеться Європіада - багатовидові спортивні змагання.

Окрім Мінська до переліку увійшов голландський Роттердам - із його ілюмінацією, стріт-артом та кубічними будинками.

Третє місце посів іспанський Сітжаз. Місто вважається одним із центрів європейського ЛГБТ-життя.

Також у "ТОП-10" увійшли Рим, Париж, Белград, Венеція та Брістоль у Великій Британії.