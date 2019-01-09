"ТОП-10": Мінськ очолив європейський рейтинг [ Редактировать ]
Мінськ очолив рейтинг "ТОП-10" європейських міст, які варто відвідати 2019 року, за версією британського The Independent.
У липні, зазначає видання, у білоруській столиці відбудеться Європіада - багатовидові спортивні змагання.
Окрім Мінська до переліку увійшов голландський Роттердам - із його ілюмінацією, стріт-артом та кубічними будинками.
Третє місце посів іспанський Сітжаз. Місто вважається одним із центрів європейського ЛГБТ-життя.
Також у "ТОП-10" увійшли Рим, Париж, Белград, Венеція та Брістоль у Великій Британії.
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