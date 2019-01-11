Налоговая скидка в Украине: за что можно вернуть деньги и как это сделать [ Редактировать ]
В Украине существует категория людей, которая с помощью декларации об имуществе может вернуть часть уплаченного налога на доходы, это и называется налоговая скидка.
Согласно пп.14.1.170 Налогового кодекса, налоговая скидка - это документально подтвержденная сумма затрат, на которую можно уменьшить налогооблагаемый доход за год.
Давайте с вами детально разберемся, чтобы знать, за какие виды расходов вы можете получить компенсацию под конец 2019 года.
Полный перечень расходов, на которые предоставляется налоговая скидка, приведен в ст. 166 НКУ.
Продолжение таблицы
Важно: таким правом вы можете воспользоваться в течение года и только после окончания отчетного периода. Чтобы вернуть часть денег за 2018 год, нужно до 31 декабря 2019 года подать декларацию о доходах и документы, подтверждающие эти расходы.
Самый распространенный вид расходов - плата за обучение
Для того, чтобы получить налоговую скидку за оплату учебы ребенка в ВУЗе, необходимо заполнить декларацию о доходах и отнести ее в налоговую.
Бланк для заполнения и необходимую консультацию вы можете получить в налоговой службе по месту жительства. Если вы оплачивали обучение в течение 2018 года, то получить возврат денег сможете только в 2019 году.
Стоит вам напомнить, что с 2018 года, согласно изменениям в Налоговом кодексе Украины, право на налоговую скидку предоставляется также и в дошкольных, школьных и внешкольных учреждениях образования.
Что нужно указать в декларации?
При заполнении бланка указывается:
1. размер доходов в виде зарплаты за год;
2. размер потраченной сумы на определенный вид расходов;
3. расчетную сумму уплаченного налога к возврату по ставке 18%.
Для подтверждения затрат, необходимо предъявить только лишь ксерокопию, оригинал всех подтверждающих документов должен храниться у вас.
Кто может претендовать на налоговую скидку?
- только физические лица - резиденты Украины с регистрационным номером учетной карточки плательщика налога или с отметкой в паспорте об отказе от его принятия.
- также претендовать на налоговую скидку можно только тогда, когда вы потратили деньги на приобретение товаров или услуг у резидента страны с документальным подтверждением.
Когда ждать возврата денег и в каком размере?
Деньги возвращаются в течение 60 дней на банковский счет, который вы указали в декларации, или почтовым переводом.
Например, резидент страны получил зарплату 76 000 гривен, а НДФЛ (налог на доходы) удержанный из этой суммы составляет 13 680 грн (76000 х 18%). При этом он заплатил 25000 грн за обучение в ВУЗе.
76 000 - 25000 = 51 000 гривен
Далее:
51 000 х 18% = 9 180 грн. И в результате государство вам должно вернуть 4 500 гривен (от размера налога - 13 680 грн отнимаем 9 180 грн).
Отсюда и вывод, чем больше у вас официальная зарплата, тем выгодней пользоваться налоговой скидкой.
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