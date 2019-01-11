В Украине существует категория людей, которая с помощью декларации об имуществе может вернуть часть уплаченного налога на доходы, это и называется налоговая скидка.

Согласно пп.14.1.170 Налогового кодекса, налоговая скидка - это документально подтвержденная сумма затрат, на которую можно уменьшить налогооблагаемый доход за год.

Давайте с вами детально разберемся, чтобы знать, за какие виды расходов вы можете получить компенсацию под конец 2019 года.

Полный перечень расходов, на которые предоставляется налоговая скидка, приведен в ст. 166 НКУ.

Продолжение таблицы

Важно: таким правом вы можете воспользоваться в течение года и только после окончания отчетного периода. Чтобы вернуть часть денег за 2018 год, нужно до 31 декабря 2019 года подать декларацию о доходах и документы, подтверждающие эти расходы.

Самый распространенный вид расходов - плата за обучение

Для того, чтобы получить налоговую скидку за оплату учебы ребенка в ВУЗе, необходимо заполнить декларацию о доходах и отнести ее в налоговую.

Бланк для заполнения и необходимую консультацию вы можете получить в налоговой службе по месту жительства. Если вы оплачивали обучение в течение 2018 года, то получить возврат денег сможете только в 2019 году.

Стоит вам напомнить, что с 2018 года, согласно изменениям в Налоговом кодексе Украины, право на налоговую скидку предоставляется также и в дошкольных, школьных и внешкольных учреждениях образования.

Что нужно указать в декларации?

При заполнении бланка указывается:

1. размер доходов в виде зарплаты за год;

2. размер потраченной сумы на определенный вид расходов;

3. расчетную сумму уплаченного налога к возврату по ставке 18%.

Для подтверждения затрат, необходимо предъявить только лишь ксерокопию, оригинал всех подтверждающих документов должен храниться у вас.

Кто может претендовать на налоговую скидку?

только физические лица - резиденты Украины с регистрационным номером учетной карточки плательщика налога или с отметкой в паспорте об отказе от его принятия.

также претендовать на налоговую скидку можно только тогда, когда вы потратили деньги на приобретение товаров или услуг у резидента страны с документальным подтверждением.

Когда ждать возврата денег и в каком размере?

Деньги возвращаются в течение 60 дней на банковский счет, который вы указали в декларации, или почтовым переводом.

Например, резидент страны получил зарплату 76 000 гривен, а НДФЛ (налог на доходы) удержанный из этой суммы составляет 13 680 грн (76000 х 18%). При этом он заплатил 25000 грн за обучение в ВУЗе.

76 000 - 25000 = 51 000 гривен

Далее:

51 000 х 18% = 9 180 грн. И в результате государство вам должно вернуть 4 500 гривен (от размера налога - 13 680 грн отнимаем 9 180 грн).

Отсюда и вывод, чем больше у вас официальная зарплата, тем выгодней пользоваться налоговой скидкой.