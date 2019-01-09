Победа на выборах ""Оппозиционной платформы - За жизнь"" гарантирует мир в Украине и экономическое развитие. Об этом заявил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в эфире телеканала "Интер".

По словам оппозиционера, в случае его победы на президентских выборах, а "Оппозиционной платформы - За жизнь" - на парламентских, в страну вернутся мир и экономический рост.

"Прежде всего, мы восстановим мир, после чего перестанут гибнуть люди. Во-вторых, будет действовать программа по восстановлению экономики, ведь сегодня реальный сектор экономики остался практически без государственной поддержки. Украинцы получат надежную социальную защиту", - отметил народный депутат.

По словам Юрия Бойко, в случае победы на выборах "Оппозиционной платформы - За жизнь" также будут пересмотрены расходы Государственного бюджета.

"Невозможно кормить силовиков и давать деньги правоохранителям, и одновременно не давать средства пенсионерам, ветеранам, создавая таким образом полицейское государство с бедным населением. Бюджет будет изменен. Будут увеличены социальные выплаты и приняты законы, которые продемонстрируют людям, что о них заботятся", - отметил основатель "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Отметим, что люди одобрительно воспринимают консолидацию оппозиционных сил и создание "Оппозиционной платформы - За жизнь". Так, согласно результатам последних декабрьских опросов Центра социальных исследований "София", в президентском рейтинге Юрий Бойко обошел Президента Украины. За Бойко готовы проголосовать 10,9% избирателей, тогда как за Порошенко - 9,4%. В партийном рейтинге "Оппозиционная платформа - За жизнь" входит в тройку лидеров и занимает второе место с результатом 11,1%.

Напомним, 9 ноября 2018 года Юрий Бойко и Вадим Рабинович подписали соглашение о создании оппозиционного объединения, задачей которого является консолидация всех здравых сил в обществе ради установления мира в Украине и смены нынешнего политического и антисоциального курса власти для обеспечения экономического роста страны, социальной справедливости и повышения благосостояния украинцев.