Украина впервые получит канадское оружие [ Редактировать ]
Украина получит первую партию канадских снайперских винтовок в 2019 году. Об этом в интервью "Укринформ" заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
"Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, что сейчас удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что в этом году их первая партия будет доставлена в Украину", - сказал Шевченко.
Он отметил необходимость "искать различные формы сотрудничества в сегменте оружия с Канадой".
"Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы уже вскоре увидеть первые практические результаты сотрудничества", - отметил посол.
Ранее мы писали о том, что США предоставят Украине новое оружие.
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