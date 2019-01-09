Украина получит первую партию канадских снайперских винтовок в 2019 году. Об этом в интервью "Укринформ" заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

"Мы уже получили от канадского правительства разрешение на закупку очень качественных снайперских винтовок, что сейчас удерживают мировой рекорд по дальности прицельной стрельбы. Я рассчитываю, что в этом году их первая партия будет доставлена ​​в Украину", - сказал Шевченко.



Он отметил необходимость "искать различные формы сотрудничества в сегменте оружия с Канадой".



"Рынок оружия любит тишину, поэтому не могу сказать больше, но мне кажется, что у нас есть все шансы уже вскоре увидеть первые практические результаты сотрудничества", - отметил посол.

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