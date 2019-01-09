В Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом свидетельствуют данные "Гидрометцентра" Черного и Азовского морей.

В четверг, 10 января, облачно, мокрый снег с дождем, на юге области обильные осадки на севере налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 метров в секунду, температура воздуха ночью от 2 до 7 мороза днем - от 0 до 5 тепла.

11 января облачно с прояснениями, снег, ночью на юге мокрый снег с дождем, местами метель, налипание мокрого снега, гололед порывы ветра 15-20 метров в секунду, температура воздуха ночью и днем - от 3 мороза до 2 тепла.

Такая погода может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, нарушение движения автотранспорта, осложнения работы электрических сетей, коммунального хозяйства.

Просьба к водителям и пешеходам быть особо осторожными на дорогах.

Ранее появился список самых проблемных автодорог.