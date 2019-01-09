На Украину надвигается магнитная буря [ Редактировать ]
Астрономы прогнозируют 16 января магнитные возбуждения близкие к магнитной бури первого уровня G1, сообщает "УНН".
"16 января будут фиксироваться магнитные возбуждения близкие к магнитной бури первого уровня G1", - говорится в сообщении.
Согласно стандартной шкалы NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах ( до 60 градусов), на начало миграций животных.
Читайте также, как уберечь себя во время магнитных бурь.
по теме
Дело Зайцевой: суд сделал новое заявление
Очередное заседание Киевского райсуда Харькова по делу о ДТП, в результате которого в октябре 2017 года погибло шесть человек, было посвящено обсуждению комиссионной автотехнической экспертизы
В Черновцах телевизор проломил череп ребенку
По словам родителей, на их однолетнего ребенка упал телевизор
В ночь на Рождество в Карпатах заблудились туристы: есть один погибший
Сочельник на Закарпатье выдался неспокойным: местным спасателям поступило 2 сообщения о пропаже туристов.
В Одессе женщина обвинила няню в избиении годовалого ребенка
Инцидент произошел 4 января и успел вызвать большой резонанс
В Николаеве ограбили зал игровых автоматов со стрельбой
В результате стрельбы ранен работник заведения