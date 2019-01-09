Астрономы прогнозируют 16 января магнитные возбуждения близкие к магнитной бури первого уровня G1, сообщает "УНН".

"16 января будут фиксироваться магнитные возбуждения близкие к магнитной бури первого уровня G1", - говорится в сообщении.

Согласно стандартной шкалы NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах ( до 60 градусов), на начало миграций животных.

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