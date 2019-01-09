У Кропивницькому сьогодні під стіни мерії на протест вийшла майже сотня людей. Це ветерани, та члени їхніх родин. Причина: міська влада цього року вирішила зекономити на безкоштовному харчуванні дітей учасників АТО в дитсадках та школах міста.

Досі протягом чотирьох років міський бюджет повністю компенсував для цієї категорії громадян вартість харчування. А з цього року родинам доведеться платити з власної кишені. Подробиці у нашому сюжеті.

Вимагаємо поваги до воїнів та їхніх родин! З такими гаслами до мерії прийшли - учасники бойових дій та та їхні рідні. Обурені тим, що міська влада більше не фінансуватиме харчування їхніх дітей в дитсадках та школах. Відтепер - за це мають платити батьки - від трьохсот до п'ятисот гривень щомісяця.

"Повинна бути якась повага і на місцевому рівні, не лише на державному, ми свого житла не маємо, стоїмо в черзі міській і військовій, ось поетому другими не користуємось льготами і це така була така льгота хоч могли хоч трошки десь зекономити", - говорить Ірина, дружина військовослужбовця.

Мітингарі також запевняють - таке рішення міська влада ухвалила без обговорення з громадськістю.

"Ми вважаємо це рішення несправедливим, тому ми хочемо звернутися до міської влади, щоб вони переглянули це рішення бо наші хлопці воюючи там на сході мають відчувати підтримку не тіки від сімей, а від влади, місцевої влади", - говорить Світлана Ткаченко, дружина військвослужбовця.

Дітей фронтовиків безкоштовно годували в садках та школах - протягом чотирьох років. Минулого, наприклад, такою пільгою скористались більше двох тисяч дітей, на що місцева влада витратила майже 5 мільйонів гривень. Нині грошей немає - кажуть чиновники.

"Є певна сума яка доводиться саме на організацію харчування і в ці кошти ми повинні були. Вкластися, якщо навіть приймуть рішення, що ми будемо харчувавати дітей категорій, що сьогодні озвучувались, то це буде переглянуті ті пільги місцеві, які вже були встановлені", - говорить Лариса Костенко, начальник управління освіти Кропивницької міської ради.

Вісім мільйонів гривень саме стільки потрібно, аби харчування для дітей солдатів, які воюють за єдину та незалежну Україну, залишилось безкоштовним. Чиновники обіцяють розглянути вимоги мітингувальників. Але люди наголошують кошти мають бути виділені додатково, а не зняті з інших пільгових категорій.