Валютні резерви України побили новий рекорд [ Редактировать ]
Новий рекорд побили міжнародні валютні резерви України. У 2018 вони зросли до п'ятирічного максимуму, і на перше січня цього року в еквіваленті становили 20 мільярдів 800 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба НБУ.
Як пояснили в Нацбанку, збільшити міжнародні валютні резерви вдалося, передусім, завдяки зовнішній фінансовій допомозі. Минулого року Київ отримав від МВФ, Європейського союзу та Світового банку два мільярди 400 мільйонів доларів.
До кінця 2019 в Україну, як очікується, надійдуть ще два транші допомоги Міжнародного валютного фонду - це два мільярди 600 мільйонів доларів. Чергове засідання ради директорів МВФ з українського питання заплановане на 15 травня.
по теме
Международные резервы Украины побили пятилетний рекорд
Международные резервы Украины в 2018 году выросли
НБУ введе два десятки послаблень на валютному ринку
Національний банк України дозволить купувати валюту онлайн. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Нове валютне регулювання передбачає понад два десятки послаблень на валютному ринку, які будуть запроваджені з сьомого лютого
Нацбанк дозволить купувати валюту онлайн
Національний банк України дозволить купувати валюту онлайн. Про це повідомляє прес-служба НБУ. Нове валютне регулювання передбачає понад два десятки послаблень на валютному ринку, які будуть запроваджені з сьомого лютого
У Латвії значно зміцнилася економіка
У Латвії після переходу на євро значно зміцнилася економіка. Про це напередодні, під час конференції "П'ять років з євро" у Ризі заявив віце-президент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос
В Украине "запретят" самую большую купюру
НБУ запросил у украинских банков информацию по банкноте