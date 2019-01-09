Новий рекорд побили міжнародні валютні резерви України. У 2018 вони зросли до п'ятирічного максимуму, і на перше січня цього року в еквіваленті становили 20 мільярдів 800 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Як пояснили в Нацбанку, збільшити міжнародні валютні резерви вдалося, передусім, завдяки зовнішній фінансовій допомозі. Минулого року Київ отримав від МВФ, Європейського союзу та Світового банку два мільярди 400 мільйонів доларів.

До кінця 2019 в Україну, як очікується, надійдуть ще два транші допомоги Міжнародного валютного фонду - це два мільярди 600 мільйонів доларів. Чергове засідання ради директорів МВФ з українського питання заплановане на 15 травня.