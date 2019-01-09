Обломки истребителя ВВС Mirage 2000D, пропавшего с радаров около полудня, нашли в горах французского департамента Юра, сообщает BFMTV со ссылкой на источники.

Поисково-спасательная операция в районе горного массива Юра продолжается.

Удалось ли пилоту и его помощнику катапультироваться, неизвестно.

Напомним, 9 января над Францией пропал военный самолет.