Украинского спортсмена изрезали ножом и ограбили [ Редактировать ]
Чемпион мира по фридайвингу украинец Александр Бубенчиков во время рождественских праздников стал жертвой зверского ограбления. Спортсмен отправился на Рождество в Бразилию, где и случился неприятный инцидент. О жутком инциденте Бубенчиков сообщил на своей странице в Facebook.
Во время прогулки по Рио-де-Жанейро мужчина забрел на незнакомую улочку возле знаменитой Лестницы Селарона, где к нему подошли несколько неизвестных и, угрожая ножом, потребовали отдать ценные вещи.
"Один угрожал ножом и пытался снять рюкзак, двое других потрошили карманы. В итоге я остался при рюкзаке, но без телефона, банковской карты и небольшого количества денег. Я сразу же прыгнул в такси и только там понял, что ранен и с меня течет кровь – футболка уже вся пропитана, хоть выкручивай. Попросил таксиста отвезти меня в госпиталь – водитель согласился, понимая, что денег у меня уже нет", - написал Александр.
Спортсмену наложили семь швов на ногу и два - на плечо, а также сделали укол от столбняка. Сейчас жизни спортсмену ничто не угрожает.
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