Три німецьких аеропорти Дюссельдорфа, Бонна і Штутгарта - завтра припинять роботу. Там скасують усі рейси. Бо працівники летовищ страйкуватимуть.

23 тисячі співробітників сфери авіаційної безпеки вимагають підвищити і таким чином вирівняти зарплату працівників у західних та східних федеральних землях.

Профспілка вимагає платити людям щонайменше 20 євро за годину. Роботодавець - Федеральна асоціація компаній авіаційної безпеки - пропонує зі свого боку збільшити оплату праці до двох відсотків на рік.

Домовлятися роботодавці та керівники профспілок будуть під час зустрічі 23 січня.