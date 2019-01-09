Аеропорти Німеччини припинять роботу [ Редактировать ]
Три німецьких аеропорти Дюссельдорфа, Бонна і Штутгарта - завтра припинять роботу. Там скасують усі рейси. Бо працівники летовищ страйкуватимуть.
23 тисячі співробітників сфери авіаційної безпеки вимагають підвищити і таким чином вирівняти зарплату працівників у західних та східних федеральних землях.
Профспілка вимагає платити людям щонайменше 20 євро за годину. Роботодавець - Федеральна асоціація компаній авіаційної безпеки - пропонує зі свого боку збільшити оплату праці до двох відсотків на рік.
Домовлятися роботодавці та керівники профспілок будуть під час зустрічі 23 січня.
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