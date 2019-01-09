У Норвегії лавина поховала під собою чотирьох лижників [ Редактировать ]
Сильні снігопади та рекордні морози, які накрили Європу, вже забрали життя тринадцятьох людей. Про першу жертву похолодання - повідомили в Румунії: там замерз літній чоловік.
У Норвегії велетенська лавина, минулого тижня накрила чотирьох лижників. Їхні тіла досі не знайшли. Рятувальну операцію ускладнюють погодні умови.
Ще принаймні семеро людей загинули напередодні в Альпах Баварії та Австрії - теж через сходження лавини. Смерті від лавин зафіксували й у Швейцарії. Погодна ситуація поки що тільки погіршується.
"Останніми днями містом пронеслися такі потужні снігопади, що вони не могли не позначитися на житті городян. Ну, найбільш очевидні наслідки - це заблоковані дороги. Снігу так багато, що не кожна машина проїде. Через це люди ні до роботи дістатися не можуть, ні до крамниць по харчі", - говорить Софі Стадлер, речниця адміністрації міста Міхбах.
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