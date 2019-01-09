На Рівненщині від кору помер житель селища Квасилів. У важкому стані його доправили до лікарні, але врятувати чоловіка не вдалося.

Він пізно звернувся по допомогу - кажуть лікарі. Виникло ускладнення енцефаліт. Від нього також померла і шістнадцятирічна дівчина з Острозького району. Але в неї таке ускладнення виникло через грип. За перший тиждень 2019 в області на грип та ГРВІ захворіли майже шість із половиною тисяч людей. Переважно - діти.

"Звернулась за медичною допомогою другого січня. Причому вже стан був надзвичайно важкий. Швидка одразу перевезла її у відділення інтенсивної терапії. Там надавались усі необхідні реанімаційні заходи. Однак врятувати дитину не вдалося. І сьомого січня дитина померла. Дитина не була вакцинована від грипу. До речі, матеріал наша лабораторія відібрала і виділили грип А (H3N2)", - говорить Віктор Мороз, головний епідеміолог Рівненського обласного лабораторного центру.