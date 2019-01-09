На Закарпатті через рясні снігопади кілька туристичних груп заблукали в горах. Є загиблі. Втім, негода не зупиняє екстремалів. Якого лиха накоїла стихія - в сюжеті наших кореспондентів.

Попри те, що в горах випало до двох метрів снігу і оголошена небезпека сходження лавин - третього рівня - туристи продовжують штурмувати Карпати. Останніми днями рятувальники тричі виїжджали на пошуки екстремалів. Чотирьом допомогти змогли, а от одного - шукають третій день.

"Туристам слід на даний час утриматися від походів у гори. Також необхідно реєструватися у гірських пошукових рятувальних пунктах. Повідомляти про свої наміри, про свої маршрути", - говорить Федір Філіп - начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи ДСНС в Закарпатській області.

Сильні снігопади завдали проблем і водіям, які ризикнули виїхати за місто. Сніг засипав дороги, які до того були вкриті шаром криги. Через це одні машини просто вилітали з трас, і їх доводилося - витягати. Інші - ковзали і влітали одна в одну.

"Станом за восьме січня на території обслуговування патрульної поліції трапилося вісім автопригод. Серед основних причин цих автопригод недотримання водіями безпечної дистанції, не обирають водії безпечної швидкості", - говорить Марія Туряниця, речник УПП у Закарпатській області.

Слизько не лише на трасах. Пройти тротуарами самого Ужгорода подекуди справжнє випробування. Так сталося і з Кларою Савчук. Звичайний похід за продуктами завершився у травмпункті.

"Не чистят дороги. По льду упала. Вот смотрите. Всьо в снегу у нас и во льду, вот результат. Подскользнулась і упала", - говорить Клара Савчук, жителька Ужгорода.

За три дні по допомогу у травмпункт звернулося близько 20 жителів міста. У більшості переломи рук і ніг. Лікарі кажуть перш за все люди самі мають бути дуже обережні і уважні.

"Треба дивиться обов'язково на дорогу. Де є лед, д трохи підтануло, де трохи присипало треба мати хороше взуття по розміру, щоб воно не було не велике, не маленьке. Обов'язково з хорошим протектором подошву, щоб вона була м'якенька, не скользила", - говорить Анатолій Дідківський, старший ординатор травмпункту Ужгородської лікарні.

Мешканцям Закарпаття варто не нехтувати особистою безпекою і надалі, адже за прогнозами синоптиків снігова негода не відступатиме щонайменше до кінця тижня.