Прибуток найбільших державних компаній України знизився майже удвічі. Про це йдеться у звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі. За півроку 100 найбільших держкомпаній загалом заробили лише 21,5 мільярд гривень.

Тоді як у минулому році за аналогічний період - майже 36 мільярдів. Як повідомили у відомстві, основним чинником, що вплинув на такий результат, стало зменшення прибутку НАК "Нафтогаз України". Зокрема, чистий дохід газовиків зменшився на 60%.