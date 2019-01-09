Прибуток держкомпаній України знизився удвічі [ Редактировать ]
Прибуток найбільших державних компаній України знизився майже удвічі. Про це йдеться у звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі. За півроку 100 найбільших держкомпаній загалом заробили лише 21,5 мільярд гривень.
Тоді як у минулому році за аналогічний період - майже 36 мільярдів. Як повідомили у відомстві, основним чинником, що вплинув на такий результат, стало зменшення прибутку НАК "Нафтогаз України". Зокрема, чистий дохід газовиків зменшився на 60%.
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