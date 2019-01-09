Громадські організації України підписали меморандум про підтримку Юрія Бойко кандидатом у президенти [ Редактировать ]
Громадські організації з усіх регіонів України підтримали Юрій Бойка, як кандидата в президенти. Під час Всеукраїнського форуму вони підписали меморандум. Про що йдеться в документі знають наші журналісти.
Посилення соціального захисту, зменшення тарифів та якісне медичне обслуговування. Такі основні пункти меморандуму про підтримку кандидата.
"Мы смотрим бюджет 2019года на администрацию президента в 2,8 раза увеличили и еще целый миллиард выделен господину президенту на какие-то мелкие расходы непонятные, а народ, чернобыльский народ, просто страдает, помирает уже мы видим что в программе кандидата в президенты именно наши проблемы, бедж", - говорить Володимир Кобчик, голова громадської організації "товариство ветеранів та інвалідів ліквідації аварії на ЧАЕС".
Серед підписантів не лише представники громадських організацій, з якими співпрацює "Опозиційна платформа - За життя", але й люди, яких Юрій Бойко підтримував особисто. Зокрема, допоміг придбати великий будинок для сім'ї переселенців, які виховують прийомних дітей.
"Хочу поблагодарить его за то, что он слышит многодетных матерей, просто беженцев, людей которые нуждыются в его помощи, я поддерживаю его кандидатуру, потому что знаю на своем опыте, что это человек который готов помочь, не просто бросаться словами", - говорить Тетяна Савченко, мати-вихователь дитячого будинку сімейного типу.
Юрій Бойко пообіцяв, що одразу після зміни влади виконає всі пункти меморандуму. В першу чергу необхідно повернути пільги та надбавки для ветеранів, чорнобильців та військових пенсіонерів. А також переглянути бюджет.
"Ми давно працюємо разом з багатьма суспільними організаціями, в тому числі тими хто зібрався сьогодні в цьому залі вони хочуть підтримати мене, тому що бачать що треба змінювати ситуацію в країні, треба підтримувати людей. Загалом всі вони, когось там образила уряд, нинішня влада коли забрали пенсії і пільги чорнобильців, усі ці люди вони відчувають, що сьогоднішній режим сьогоднішня влада вона не налаштована на те, щоб допомагати, вона займається правоохоронними органами, думаю що побудує поліцейську державу, а насправді всі ці люди, вони представляють багатотисячну спільноту всі ці люди залишились без підтримки держави", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".
Також серед головних завдань - повернути право голосу переселенцям.
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