В четверг, 10 января, в Украине подорожает валюта, сообщили на официальном сайте Национального банка.

Нацбанк на 10 января установил следующий официальный курс гривны к мировым валютам: 100 USD США - 2812,2133 (9 января - 2802,3739) 100 EUR - 3221,3903 (9 января - 3205,9157).

9 января котировки гривны к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 28,13/28,17 гривны/доллар. Текущие котировки на 11 копеек ниже уровня закрытия вчерашних торгов. Котировки гривны по отношению к евро находятся на уровне 32,41/32,44 гривны/евро. По данным Национального банка, справочное значение курса гривны на межбанке по состоянию на 12:00 составило 28,1193 гривны/доллар.

Ранее мы сообщали о том, что Нацбанк разрешит покупать валюту онлайн.