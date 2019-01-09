Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что компания подала новый иск против Газпрома. В интервью одному из украинских телеканалов он уточнил, что иск подан в Стокгольмский трибунал, пишет "Корреспондент".

"Нафтогаз подал в суд против Газпрома новый иск на $12 млрд. Главное основание этого иска - потеря стоимости нашей ГТС из-за того, что Газпром построит обходные потоки и не выполнит свои обязательства перед Нафтогазом как владельцем контракта", - подчеркнул Коболев.

По его словам, это даст возможность Украине компенсировать убытки из-за обхода транзита российского газа.

"Потому что мы говорим российскими коллегам - если вы строите и не хотите транспортировать - компенсируйте", - добавил глава "Нафтогаза".

Ранее в Кабмине сообщили, что пересмотрять зарплату главы "Нафтогаза".