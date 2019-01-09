Бывшая ведущая "Орла и Решки" кардинально сменила имидж (фото) [ Редактировать ]
Популярная блогер и бывшая ведущая украинского трэвел-шоу "Орел и Решка" Настя Ивлеева удивила поклонников кардинальной сменой имиджа - девушка покрасила волосы в нежно-розовый цвет.
Мнения фанов разделились - кому-то новый образ звезды пришелся по вкусу, другим же она больше нравилась блондинкой.
Фотографию с новой прической Ивлеева опубликовала в Instagram.
Ранее мы писали о том, что проект "Орел и Решка" закрыли.
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