В магазине Москвы мужчина открыл стрельбу [ Редактировать ]
В Москве мужчина открыл стрельбу предположительно из травмата в салоне мобильной связи. Об этом сообщает МК.
Ранее источники сообщали, что он при этом забрал деньги. Однако сейчас в ГУ МВД по Москве официально заявили, что разбоя подозреваемый не совершал. Он произвел выстрел и скрылся, ничего не взяв.
При этом о мотивах стрелка ничего не сообщается. Очевидцы преступления описали его как мужчину "пухлого телосложения с пестрым шарфом".
На днях в пригороде Лос-Анджелеса в боулинг-клубе произошла стрельба.
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