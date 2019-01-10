В Москве мужчина открыл стрельбу предположительно из травмата в салоне мобильной связи. Об этом сообщает МК.

Ранее источники сообщали, что он при этом забрал деньги. Однако сейчас в ГУ МВД по Москве официально заявили, что разбоя подозреваемый не совершал. Он произвел выстрел и скрылся, ничего не взяв.

При этом о мотивах стрелка ничего не сообщается. Очевидцы преступления описали его как мужчину "пухлого телосложения с пестрым шарфом".

На днях в пригороде Лос-Анджелеса в боулинг-клубе произошла стрельба.