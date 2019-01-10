Испанская полиция сообщила о том, что в Гранаде из сексуального рабства были освобождены пять молодых женщин - гражданки Украины и России. Арестованы четверо подозреваемых.

Об этом сообщает издание La Vanguardia.

Их гражданство пока хранится в секрете. Женщин заставляла заниматься проституцией хозяйка одного из ночных клубов. За отказ она штрафовала на сумму от 50 до 100 евро, угрожала побоями, а также тем, что выбросит "непослушных" на улицу без документов и денег.

🚩 Liberadas cinco mujeres explotadas sexualmente en #Granada y detenidas cuatro personas. Tres de ellas han ingresado en prisión.

Más info⤵https://t.co/vzO9Unk4bt pic.twitter.com/8Xjaz1OXTG — Policía Nacional (@policia) 8 января 2019 г.

Женщины жили на съемных квартирах вместе с другими работницами клуба. Жилье для всех снимала хозяйка заведения. Они ей платили по 5 евро каждая за сутки.

В ходе обыска в клубе полиция нашла огнестрельное оружие, марихуану и более тысячи евро наличными.

Женщины рассказали, что попали в Испанию, поверив в предложения о выгодной работе. С посредниками все они познакомились через соцсети. Те обещали им легальную работу в клубах и на дискотеках. Ни о каких сексуальных услугах речь не шла. Женщинам обещали платить до 3 000 евро в месяц.

Однако, как только они оказались в Гранаде, их встретил помощник хозяйки ночного клуба и забрал у всех паспорта. Он объявил им, что хозяйка заплатила за них посредникам крупную сумму, и теперь женщины должны отработать эти деньги. Пока не вернут долг, будут делать то, что им велят.

Ранее сообщалось, что под Одессой в рабстве находились 94 человека.