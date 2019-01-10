Австрію вкрило триметровим шаром снігу [ Редактировать ]
Чи не найбільше від хуртовин у Європі страждає Австрія. У провінції Штирія напередодні насипало 3 метри снігу. Через загрозу сходження лавини, влада позакривала кілька доріг.
Місцеві жителі самотужки скидають сніг із дахів своїх домівок, щоб ті не провалювалися від ваги. Сотні будинків залишилися без електроенергії. Постраждали також чимало гірськолижних курортів: там позакривали траси та підйомники. Синоптики прогнозують іще потужніші заметілі.
"Зараз усе не дуже добре, вітер знову посилюється, ситуація досі складна. Ми розчищаємо сніг три дні поспіль. Найбільше його намітало - 3,5 метри, він був густий та важкий. Тому ми вирішили прибрати весь сніг із даху. Я не знаю, що там у горах. Але загроза сходження лавин - найвищого, 5-го рівня. Звісно, гірським районам буде дуже сутужно", - непокоїться Готфрід Клапфер, власник магазину в Айзенерці.
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