Шатдаун може зірвати плани Дональда Трампа - ЗМІ [ Редактировать ]
Дональд Трамп може пропустити Всесвітній економічний форум у Давосі - через шатдаун - про це повідомило американське видання The Wall Street Journal.
За інформацією журналістів, команда президента обміркує можливе скасування його візиту до Швейцарії, якщо уряд не відновить роботу до початку форуму 22 січня.
Шатдаун у США триває вже 20 днів. Близько 800 тисяч працівників федеральних установ не отримують зарплат, тому інституції працюють в обмеженому режимі. Усе через те, що Трамп і Конгрес не можуть досягнути згоди із приводу фінансування стіни на кордоні з Мексикою.
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