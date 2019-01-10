На Балі прокинувся вулкан "Агунг"

Чому передплатники найавторитетніших видань США не отримали свіжі випуски газет? Як оптична ілюзія призвела до скандалу з першою леді США. Та навіщо чотирилапі у карнавальних костюмах пробіглися вулицями Мадрида? Про це та інше далі в нашому огляді