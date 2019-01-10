В Іспанії розбився приватний літак [ Редактировать ]
Невеликий приватний літак розбився в іспанській автономній області Країна Басків. Пілот загинув. На борту був іще один пасажир - його наразі не знайшли.
Інцидент стався біля гори Ерніо, в Піренеях. Літак прямував із португальського міста Кашкайш в іспанський населений пункт Фуентерабія. Причини аварії встановлюють.
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