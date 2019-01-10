Винищувач Mirage розбився у Франції. Його уламки знайшли в районі гірського масиву Юра, на півночі країни.

Напередодні вдень літак вирушив з військової бази Нансі-Оше та зник із радарів, після чого в горах почали пошукову операцію. Чи вдалося пілотові та пасажиру катапультуватися - невідомо, їхні пошуки тривають.