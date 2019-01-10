Турист, який 6 січня разом із товаришем заблукав у Карпатах у районі гори Гимба, вийшов на зв'язок - про це повідомили в ДСНС.

Напередодні близько 15 години чоловік зателефонував приятелеві та повідомив, що дістався невідомої йому гірської річки. Тепер рятувальники перевіряють цю інформацію та обстежують місцевість у Міжгірському районі.

Нагадаємо, одного чоловіка, що заблукав у горах, знайшли ще 7 січня, другого - шукають уже четверту добу.