У Карпатах шукають зниклого туриста [ Редактировать ]
Турист, який 6 січня разом із товаришем заблукав у Карпатах у районі гори Гимба, вийшов на зв'язок - про це повідомили в ДСНС.
Напередодні близько 15 години чоловік зателефонував приятелеві та повідомив, що дістався невідомої йому гірської річки. Тепер рятувальники перевіряють цю інформацію та обстежують місцевість у Міжгірському районі.
Нагадаємо, одного чоловіка, що заблукав у горах, знайшли ще 7 січня, другого - шукають уже четверту добу.
по теме
У Карпатах шукають лижника, який заблукав на Різдво
У Карпатах шукають лижника, який заблукав Різдвяної ночі. Повідомлення про те, що у горах загубилися туристи, надходили в ДСНС двічі
На Закарпатті у горах загубилися туристи-лижники
До Служби порятунку ДСНС надійшли повідомлення про те, що у горах заблукали туристи
У Норвегії лавина "знесла" 4 лижників
Рятувально-пошукову операцію ускладнюють погодні умови: погана видимість та сильний вітер
Заблукав на Різдво: у Карпатах досі шукають лижника
У Карпатах досі шукають лижника, який заблукав різдвяної ночі. Повідомлення про те, що у горах загубилися туристи, надходили в ДСНС двічі
У Туреччині ідентифікували тіла загиблих українських моряків
Неподалік Туреччини затонуло торгове судно VOLGO-BALT 214 - загинули шестеро членів екіпажу, серед них четверо українців