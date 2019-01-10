Канада і Литва узгодили надання допомоги Україні [ Редактировать ]
Міністри закордонних справ Канади і Литви обговорили надання допомоги Україні. Напередодні Христя Фріланд та Лінас Лінкявічус розмовляли про це телефоном - про це голова литовського МЗС написав у своєму Twitter.
Лідери поспілкувалися про спільні дії, спрямовані на підтримку України. А також про підготовку до Третьої міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться цього літа у Торонто.
Лінкявічус також повідомив, що 15 січня делегація із литовського МЗС приїде до Маріуполя.
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