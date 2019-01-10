Чергові докази фінансування Росією незаконних збройних формувань на території Луганської області виявила Генпрокуратура України - про це повідомляє її пресслужба.

Зокрема в районі сіл Лобачеве та Жовте виявлено схованку, яку облаштували диверсійно-розвідувальні групи ворога. У ній зберігалися 2 продуктові набори для військовослужбовців Збройних Сил РФ, 1 реактивний піхотний вогнемет "Шмель" та інші вибухонебезпечні предмети, виробником яких є Російська Федерація.

Ці докази використають у справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях.