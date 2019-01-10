В ГПУ оприлюднили нові докази російської агресії [ Редактировать ]
Чергові докази фінансування Росією незаконних збройних формувань на території Луганської області виявила Генпрокуратура України - про це повідомляє її пресслужба.
Зокрема в районі сіл Лобачеве та Жовте виявлено схованку, яку облаштували диверсійно-розвідувальні групи ворога. У ній зберігалися 2 продуктові набори для військовослужбовців Збройних Сил РФ, 1 реактивний піхотний вогнемет "Шмель" та інші вибухонебезпечні предмети, виробником яких є Російська Федерація.
Ці докази використають у справах проти Росії в міжнародних судових інстанціях.
по теме
На Донбасі дотримались режиму припинення вогню
Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою
Під Горлівкою активізувалися російські снайпери
Розвідгрупи бойовиків почали нахабніти й підкрадатися до українських позицій
На Луганщині відбили атаку ворожої розвідгрупи
Близько десяти російських найманців впритул підійшли до наших позицій та відкрили вогонь
Бойовики порушили режим припинення вогню
Бойовики застосували гранатомети та великокаліберні кулемети
На Донбасі не вщухають ворожі обстріли
Бойовики відкривали вогонь по опорних пунктах наших позицій поблизу селища Новотошківське на Луганському напрямку