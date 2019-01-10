У Чернівцях за хабар обіцяли розмитнити авто [ Редактировать ]
У Чернівцях на хабарі "погоріла" жінка, котра пообіцяла місцевому жителю посприяти у розмитненні автівки.
Посилаючись на дружні стосунки з працівниками митниці, посередниця запевняла, що може вплинути на пришвидшення процесу. Свої послуги оцінила у 500 доларів. Затримали її під час отримання грошей.
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