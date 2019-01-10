Ухоженные волосы украшают любую девушку. Если хотите избежать повреждения волос, не нужно ломать его слишком мокрыми, долго ходить с полотенцем на голове, не разделять на секции, снимать специальную насадку сопло, использовать неправильную щетку но не закреплять результат. Об этом пишет

Когда очень мокрые волосы сушить феном, они больше повреждается. В идеале - включать фен только тогда, когда локоны уже будут на 70-75% сухими. Чем дольше волосы подвергаются воздействию горячего воздуха, тем сильнее они травмируются.

Если мокрые волосы долго находятся в полотенце железы начинают активно выделять кожный жир. Во влажном состоянии пряди более уязвимы. Вместо того чтобы обматывать голову полотенцем, нужно промокнуть волосы, собирая лишнюю влагу.

Не стоит снимать носик фена. Благодаря насадке тепло равномерно распределяется по всей длине волос, а без нее структура очень портится.

Качественная круглая щетка для волос изготавливается из ворса дикого кабана. Этот материал является хорошим для профилактики кончиков, обеспечивает массаж кожи головы, хорошо распутывает волосы и не повреждает их структуру.

Ранее мы писали о том, можно ли мыть волосы каждый день.