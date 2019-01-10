Дітей учасників АТО позбавили пільг у Кропивницькому [ Редактировать ]
Учасники АТО та їхні родини вийшли на протест під стіни мерії в Кропивницькому. Міська влада цього року вирішила зекономити на безкоштовному харчуванні дітей ветеранів у садочках та школах.
Чому атовців позбавили пільг?
"Вимагаємо поваги до воїнів та їхніх родин!" - з такими гаслами до мерії прийшли учасники бойових дій та їхні рідні, обурені тим, що міська влада більше не фінансуватиме харчування їхніх дітей в дитсадках та школах. Відтепер - за це мають платити батьки - від 300 до 500 гривень щомісяця.
"Повинна бути якась повага і на місцевому рівні, не лише на державному. Ми свого житла не маємо, стоїмо в черзі міській і військовій - ось тому іншими пільгами і не користуємось. І це була така пільга, хоч могли трошки десь зекономити", - скаржиться Ірина, дружина військовослужбовця.
Мітингарі також запевняють - таке рішення міська влада ухвалила без обговорення з громадськістю.
"Ми вважаємо це рішення несправедливим! Тому ми хочемо звернутися до міської влади, щоб вони переглянули це рішення, бо наші хлопці, воюючи там - на Сході, - мають відчувати підтримку не тільки від сімей, а від місцевої влади", - наголосила Світлана Ткаченко, дружина військовослужбовця.
Дітей фронтовиків безкоштовно годували в садках та школах протягом чотирьох років. Минулого року, до прикладу, такою пільгою скористались більше 2 тисяч дітей, на що місцева влада витратила майже 5 мільйонів гривень. Нині - грошей немає, - кажуть чиновники.
"Є певна сума, яка доводиться саме на організацію харчування і в ці кошти ми повинні були вкластися. Якщо навіть приймуть рішення, що ми будемо харчувати дітей пільгових категорій - що сьогодні озвучувались, - то це будenm переглянуті ті місцеві пільги, які вже були встановлені", - стверджує Лариса Костенко, начальник управління освіти Кропивницької міської ради.
8 мільйонів гривень - саме стільки потрібно, аби харчування для дітей солдатів, які воюють за єдину та незалежну Україну, залишилось безкоштовним.
Чиновники обіцяють розглянути вимоги мітингувальників. Але люди наголошують - кошти мають бути виділені додатково, а не зняті з інших пільгових категорій.
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