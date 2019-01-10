У Дніпрі поліція викрила бордель. Його організували 34-річний чоловік, громадянин Російської Федерації, та його 46-річна спільниця, жителька Запорізької області.

За попередньою інформацією, сутенери втягли у проституцію 8 дівчат. Надавати клієнтам інтимні послуги змушували шантажем. У разі відмови забирали документи та погрожували розіслати рідним інтимні фото.

Організаторів борделю затримали, їм загрожує до 7 років в'язниці.