У Дніпрі шантажем змушували дівчат до проституції [ Редактировать ]
У Дніпрі поліція викрила бордель. Його організували 34-річний чоловік, громадянин Російської Федерації, та його 46-річна спільниця, жителька Запорізької області.
За попередньою інформацією, сутенери втягли у проституцію 8 дівчат. Надавати клієнтам інтимні послуги змушували шантажем. У разі відмови забирали документи та погрожували розіслати рідним інтимні фото.
Організаторів борделю затримали, їм загрожує до 7 років в'язниці.
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