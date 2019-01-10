Українського політв'язня Євгена Панова етапують в російську колонію [ Редактировать ]
Фігуранта "справи українських диверсантів" Євгена Панова етапують в одну з колоній російського Омська - про це повідомила мати бранця Віра Котелянець.
Жінка каже, що вже поспілкувалася з українським консулом у Новосибірську - аби отримати більше інформації щодо місцеперебування сина.
Торік на початку грудня Євгена Панова етапували з окупованого Криму до Росії. Раніше його засудили до 8 років колонії суворого режиму за, нібито, планування терактів на території Криму.
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