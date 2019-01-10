Фігуранта "справи українських диверсантів" Євгена Панова етапують в одну з колоній російського Омська - про це повідомила мати бранця Віра Котелянець.

Жінка каже, що вже поспілкувалася з українським консулом у Новосибірську - аби отримати більше інформації щодо місцеперебування сина.

Торік на початку грудня Євгена Панова етапували з окупованого Криму до Росії. Раніше його засудили до 8 років колонії суворого режиму за, нібито, планування терактів на території Криму.