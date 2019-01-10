Бельгія закликає розширити вплив миротворчих операцій [ Редактировать ]
ЄС має взяти на себе активнішу роль у врегулюванні світових конфліктів, зокрема, на сході України - про це під час зустрічі з журналістами заявив міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.
За його словами, зменшення безпекової присутності США за кордоном - це хороший шанс для Європи виявити лідерство.
по теме
Євросоюз запроваджує санкції проти Ірану
Основна причина введення нових обмежень - участь іранської розвідки у змовах із метою вбивств на території Європи
Польща та Італія створюють анти-європейську лігу
Правий фронт. Польща та Італія створюють анти-європейську лігу, яка мета? і що це означатиме для ЄС?
У Британії оприлюднили дату повторного Брекзиту
Що ближче дата голосування, то активніше країна готується до жорсткого сценарію виходу з ЄС - чи вдасться Терезі Мей здобути прихильність депутатів?
Санкции против России: когда решение ЕС вступит в силу
В субботу, 29 декабря, вступит в силу решение Европейского союза о продлении санкций против России
Британія змінює міграційну політику
Чому розрив Британії з ЄС може стати вигідним для заробітчан з України?