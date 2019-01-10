ЄС має взяти на себе активнішу роль у врегулюванні світових конфліктів, зокрема, на сході України - про це під час зустрічі з журналістами заявив міністр закордонних справ Бельгії Дідьє Рейндерс.

За його словами, зменшення безпекової присутності США за кордоном - це хороший шанс для Європи виявити лідерство.