Китай и США готовы к завершению торговой войны [ Редактировать ]
В ходе переговоров Китай и США достигли основы для завершения торговой войны. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая, передает "РБК-Украина".
Накануне в Пекине завершились первые торговые переговоры после того, как в декабре на саммите G20 Дональд Трамп и Си Цзиньпин на три месяца отложили введение новых пошлин.
В заявлении китайского министерства говорится, что стороны в течение последних трех дней провели глубокие переговоры по общим торговым и структурным вопросам, которые создали основу для решения проблем.
Ранее мы писали о том, что в Норвегии предупредили о риске войны в Европе.
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