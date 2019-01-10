В ходе переговоров Китай и США достигли основы для завершения торговой войны. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли Китая, передает "РБК-Украина".

Накануне в Пекине завершились первые торговые переговоры после того, как в декабре на саммите G20 Дональд Трамп и Си Цзиньпин на три месяца отложили введение новых пошлин.

В заявлении китайского министерства говорится, что стороны в течение последних трех дней провели глубокие переговоры по общим торговым и структурным вопросам, которые создали основу для решения проблем.

Ранее мы писали о том, что в Норвегии предупредили о риске войны в Европе.