Под Николаевом перевернулся рейсовый автобус "Херсон-Одесса" [ Редактировать ]
В четверг утром, 10 января, на трассе "Одесса-Николаев" перевернулся рейсовый автобус "Эталон". Транспорт направлялся из Херсона в Одессу. Об этом сообщает издание Novosti-n.
Автобус ехал по трассе, со стороны Николаева, в направлении Одессы. За селом Половинки, в условиях сильного гололеда, водитель не справился с управлением, автобус резко изменил траекторию движения и перевернулся.
По предварительным данным, в результате ДТП травмированы 6 пассажиров.
Ранее мы писали о том, что под Львовом произошло тройное ДТП.
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