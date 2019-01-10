В четверг утром, 10 января, на трассе "Одесса-Николаев" перевернулся рейсовый автобус "Эталон". Транспорт направлялся из Херсона в Одессу. Об этом сообщает издание Novosti-n.

Автобус ехал по трассе, со стороны Николаева, в направлении Одессы. За селом Половинки, в условиях сильного гололеда, водитель не справился с управлением, автобус резко изменил траекторию движения и перевернулся.

По предварительным данным, в результате ДТП травмированы 6 пассажиров.

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