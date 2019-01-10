Легендарная поп-группа Backstreet Boys сняла новый клип на песню "No Place", в котором показала свои семьи.

В ролике участвует каждый из солистов группы Брайан Литрелл, Кевин Ричардсон, Ник Картер, Хауи Дороу и Эй Джей Маклин со своими вторыми половинками и их детьми.

У Брайана Литрелла есть сын Бэйли, которому 16 лет, а его браку с моделью и актрисой Лиэнн Уоллес уже 18 лет.

Кевин Ричардсон также женат с 2000 года, его жену зовут Кристина Уиллитс, она танцовщица. У пары двое сыновей: 10-летний Мэйсон и пятилетний Максвелл.

Ник Картер завел семью относительно недавно - в 2014 году, его избранницей стала фитнес-эксперт Лорен Китт. В 2016 году у них родился сын Один Рейн.

Хауи Дороу расписался со своей женой Ли Бониэлло в 2007 году. Ли подарила певцу двух сыновей: Джеймса и Холдена.

Еще один участник бойз-бенда Эй Джей Маклин узаконил свои отношения с Рошель Каридис в 2010 году. У певца две дочки: Эйва и совсем юная Лирик Дин, которой еще нет и двух годиков.

За шесть суток клип набрал почти 3,5 млн просмотров на YouTube.

Песня, на которую был снят клип войдет в предстоящий альбом Backstreet Boys - DNA. Это будет юбилейная пластинка, 10-я по счету. Релиз альбома запланирован на конец месяца - 25 января 2019 года.

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