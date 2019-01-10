В Китае 25-летний мужчина стал прикованным к постели после того, как в апреле 2011-го продал свою почку на "черном" рынке. На этот поступок он пошел ради покупки гаджетов iPhone и iPad. Хотел доказать одноклассникам, что "в тренде", однако у родителей не было денег, пишет Daily Mail.

Чтобы собрать деньги, 17-летний Ван - ученик средней школы - нашел на онлайн-платформе QQ 3 посредников, которые пообещали помочь ему осуществить свою мечту, но за одну почку. О своих планах парень ничего родителям не рассказывал.

2 хирургов, ассистент хирурга и медсестра провели операцию в несертифицированной клинике.

Пациент, которому продали почку, заплатил за орган 150 тыс. юаней (около $22 тыс.), а также $10 тыс.

Вану из них заплатили $22 тыс. юаней (около $3,2 тыс. долларов). То есть 10% от общей прибыли.

Прежде чем вернуться домой, парень сразу же купил iPhone 4 и iPad 2 (заплатил около $3230).

Когда мать увидела гаджеты, парень признался, что продал свою почку. Женщина обратилась в полицию.

Теперь юноша нуждается в постоянном уходе.

Ранее мы писали о том, что женщина лишилась почки из-за ошибки хирурга.