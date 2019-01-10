Таракан в выпечке возмутил зрителей популярного шоу [ Редактировать ]
Зрители аргентинского кулинарного шоу Morfi, todos a la mesa были шокированы появлением в эфире насекомого, похожего на таракана. Об этом сообщает сообщает Daily Mail.
Черный жук выполз из готового блюда, когда шеф-повар Сантьяго Джорджини попросил помощника продемонстрировать зрителям свежеиспеченную эмпанаду (жареный в жире пирог) с ветчиной и сыром.
Появление насекомого сопровождалось титром "Секрет идеальной эмпанады".
По всей видимости, шеф-повар не заметил произошедшего, так как находился в другой части студии. "Родри показывает, что такое настоящая эмпанада. Судя по всему, с действительно хорошей начинкой", - прокомментировал он. Через несколько секунд его помощник развернул пирог так, что насекомое пропало из кадра.
Поклонники шоу пришли в ужас от произошедшего. Некоторые предположили, что внутри деликатеса оказался не таракан, а муравей. Однако большинство замечали, что это неважно, так как подобное зрелище в любом случае отвратительно.
Не так давно мы писали о том, что жителей Тернополя шокировала доставка еды.
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