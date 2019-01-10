Мобильные операторы "Киевстар "и Lifecell увеличили стоимость услуг на мобильную связь. Об этом пишет tech.liga.net.



12 декабря 2018-го Lifecell решил поднять большую часть своих тарифов. Абонплата возросла на 33 - 75% в зависимости от тарифного пакета. В цифрах получилось, что большинство тарифов оператора выросли на 25-30 грн, а некоторые от 40 до 75 грн.

Компания отмечает, что у них есть услуга "конструктор", где каждый может подобрать тариф сам себе. За последний месяц пользовались в 5 раз чаще, чем обычно.

Поднятие большого количества тарифов уже произошло в декабре, оператор не планирует повышать цены в ближайшее время, говорит оператор.

"Киевстар "решил отменить часть своих старых дешевых и других тарифов, которых у него около 200.

С 15 января по 15 февраля 2019-го оператор прекратит действие части старых тарифных планов, которые были введены около 5 лет назад и "которые являются устаревшими и не отвечают требованиям клиентов или рыночной ситуации".

Оператор решил прекратить работу бюджетных тарифов, по которым абоненты могли мало и редко платить и общаться голосом.

"Киевстар "опубликовал список тарифов, которые закрываются:

XXL

Базовый

Безлим + Киевстар

Классический

Комфорт

Ультра Комфорт

Свободный "Киевстар "35

Свободный смартфон

Би29

5+0 Новый!

Свободный Киевстар

Комфорт+

"Киевстар "3G онлайн 2017

По словам начальника отдела по связям с общественностью Vodafone Украина Виктории Рубан, в компании в ближайшее время не предвидится изменений в тарифных планах, архивных и действующих. В Vodafone называют свои тарифы адекватными рынку.

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