Мобильные операторы поднимают тарифы на связь [ Редактировать ]
Мобильные операторы "Киевстар "и Lifecell увеличили стоимость услуг на мобильную связь. Об этом пишет tech.liga.net.
12 декабря 2018-го Lifecell решил поднять большую часть своих тарифов. Абонплата возросла на 33 - 75% в зависимости от тарифного пакета. В цифрах получилось, что большинство тарифов оператора выросли на 25-30 грн, а некоторые от 40 до 75 грн.
Компания отмечает, что у них есть услуга "конструктор", где каждый может подобрать тариф сам себе. За последний месяц пользовались в 5 раз чаще, чем обычно.
Поднятие большого количества тарифов уже произошло в декабре, оператор не планирует повышать цены в ближайшее время, говорит оператор.
"Киевстар "решил отменить часть своих старых дешевых и других тарифов, которых у него около 200.
С 15 января по 15 февраля 2019-го оператор прекратит действие части старых тарифных планов, которые были введены около 5 лет назад и "которые являются устаревшими и не отвечают требованиям клиентов или рыночной ситуации".
Оператор решил прекратить работу бюджетных тарифов, по которым абоненты могли мало и редко платить и общаться голосом.
"Киевстар "опубликовал список тарифов, которые закрываются:
- XXL
- Базовый
- Безлим + Киевстар
- Классический
- Комфорт
- Ультра Комфорт
- Свободный "Киевстар "35
- Свободный смартфон
- Би29
- 5+0 Новый!
- Свободный Киевстар
- Комфорт+
- "Киевстар "3G онлайн 2017
По словам начальника отдела по связям с общественностью Vodafone Украина Виктории Рубан, в компании в ближайшее время не предвидится изменений в тарифных планах, архивных и действующих. В Vodafone называют свои тарифы адекватными рынку.
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