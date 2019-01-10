Какие продукты вызывают упадок сил [ Редактировать ]
Бананы, орехи, йогурт, мучное и жирное мясо могут спровоцировать усталость и сонливость. Об этом пишет "Медицина 2.0".
К такому выводу пришли диетологи, изучив влияние указанных продуктов на организм.
По словам специалистов, бананы замедляют пульс и кровообращение человека. Если употребить в пищу несколько бананов один за другим, то можно ощутить заторможенность в действиях и мышлении.
В составе любого йогурта содержится вещество триптофан, стимулирующее синтез серотонина и мелатонина, которые действуют как природные снотворные.
Жирное или жареное мясо переваривается долго и энергозатратно. Из-за того что организм затрачивает много сил на процесс пищеварения, человек начинает чувствовать усталость. Мучные и сладкие продукты, наоборот, вызывает резкий подъем глюкозы, однако, в результате такого же стремительного падения, наблюдается упадок сил.
Как отмечают специалисты, не стоит преувеличивать и бодрящие свойства кофе. При не правильном употреблении этот напиток приводит к потере концентрации. Чтобы сохранить его тонизирующие свойства, специалисты рекомендуют выпить немного чистой негазированной воды.
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