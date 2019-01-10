Ани Лорак "поймали" с мужем и на курорте (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас отдыхает в Майами, показала кадры с дочкой Соней. Также серией снимков с дочерью похвастался и муж Лорак Мурат. Фото размещены в Instagram-Stories пары.
На фото Ани Лорак и Мурата их дочь позирует в одинаковой одежде. Поэтому, очевидно, пара находится в США вместе, но не хочет, чтобы подписчики знали о примирении после слухов о разводе.
Возможно, певица показала кадры из авто, за рулем которого находился ее муж Мурат. Так, Лорак разместила в Stories ролик, в котором она едет в автомобиле, но кресло водителя не показывает.
Ранее мы писали о том, что к Ани Лорак прилетел муж.
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