Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас отдыхает в Майами, показала кадры с дочкой Соней. Также серией снимков с дочерью похвастался и муж Лорак Мурат. Фото размещены в Instagram-Stories пары.

На фото Ани Лорак и Мурата их дочь позирует в одинаковой одежде. Поэтому, очевидно, пара находится в США вместе, но не хочет, чтобы подписчики знали о примирении после слухов о разводе.

Возможно, певица показала кадры из авто, за рулем которого находился ее муж Мурат. Так, Лорак разместила в Stories ролик, в котором она едет в автомобиле, но кресло водителя не показывает.

Ранее мы писали о том, что к Ани Лорак прилетел муж.