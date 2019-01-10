В Днепре автомобиль "влетел" в столб [ Редактировать ]
10 января в Днепре в начале проспекта Мазепы BMW врезался в столб. В инциденте никто не пострадал.
Движение затруднено, сообщает "Информатор".
По информации от полиции, автомобиль ехал вверх по проспекту Мазепы. Водитель планировал перестроиться, однако не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб.
В автомобиле находились 3 человека. Никто из них не пострадал. Детали происшествия выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что под Киевом на трассе автомобиль дважды "влетел" в отбойник.
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