10 января в Днепре в начале проспекта Мазепы BMW врезался в столб. В инциденте никто не пострадал.

Движение затруднено, сообщает "Информатор".

По информации от полиции, автомобиль ехал вверх по проспекту Мазепы. Водитель планировал перестроиться, однако не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в столб.

В автомобиле находились 3 человека. Никто из них не пострадал. Детали происшествия выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что под Киевом на трассе автомобиль дважды "влетел" в отбойник.